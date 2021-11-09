Десять организаций Приморья получили первые предупреждения о несоблюдении антиковидных мер

Из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Организации Приморья получили предписания от Роспотребнадзора - за непослушание перед новыми антиковидными мерами. В десяти предприятиях ведомство обнаружило, что привито менее 40% сотрудников. Штрафы для юридических лиц, где работники не привиты, могут дойти до 500 тысяч.

В пресс-службе правительства Приморья сообщили, что среди крупных предприятий, игнорирующих постановление главного санитарного врача, – организации торговли продовольственными товарами, такие как торговые сети «Реми» и «Самбери», а также крупные промышленные предприятия, среди которых Находкинский судоремонтный завод, Восточно-Уральский Терминал, Восточная стивидорная компания, Морской порт в бухте Троицы, Торговый порт Посьет и другие.

Обязательная вакцинация для ряда категорий сотрудников будет окончательно введена с 15 ноября - до этого срока рабочее население большей части профессий должно привиться первым компонентом. До 15 декабря необходимо сделать и второй укол - в ином случае сотрудника отстранят от очной работы, возможны большие штрафы.

- Для граждан штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей, должностных лиц, предпринимателей без юридического лица – от 50 до 150 тысяч, юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Кроме того, предпринимателям и юридическим лицам грозит приостановление действительности на 90 суток, - подчеркнули в ведомстве.

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