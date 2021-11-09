Во Владивостоке показали, как будут выглядеть часы с обратным отсчетом на центральной площади

Приморцы уже начали выкладывать мемы с новыми часами. Фото: АНО «Дирекция по проведению VII международных спортивных игр «Дети Азии».

Во Владивостоке на центральной площади к открытию спортивного турнира «Дети Азии» установят часы с обратным отсчетом. На нем запустят таймер до старта игр.

Конструкция представлена в виде бегущей фигуры человека, держащего в руке нечто, похожее на огонь. Под фигурой разместили цифровой таймер, на котором с обратным отсчетом тикают дни, часы, минуты и секунды, соответственно. Напомним, что турнир «Дети Азии» начнется летом следующего года.

В социальных сетях уже начали появляться мемы от находчивых приморцев, для чего же именно нужен этот таймер на часах. Одни шутят про вакцины, вторые — про услуги ЖКХ, а третьи шутят, что таймер отсчитывает время до начала следующего ледяного дождя.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03