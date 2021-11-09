Столицу Приморского края 11 и 12 ноября посетят делегации из 15 азиатских стран

Во Владивосток приедут делегации из Азербайджана, Южной Кореи, Камбоджи и других стран. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Владивосток 11 и 12 ноября посетят делегации из 15 азиатских стран, которые будут участвовать в турнире «Дети Азии» в следующем году. В первую очередь, такие визиты нужны для того, чтобы участники смогли ознакомиться с тем, как устроен город, и как добраться из точки А в точку Б.

По информации пресс-службы Приморского края, Владивосток также посетят Башкирия, Татарстан и Якутия. Знакомство с городом начнется со спортивных объектов, а закончится вопросами логистики.

— Событие постоянно проводят за год до спортивного турнира. Это традиция. Большая часть семинара посвящена вопросам организации, — сообщил гендиректор проведения VII международных игр Эльмир Валитов.

Вишенкой на торте всего мероприятия будет церемония открытия часов с отсчетом до начала игр, которые вскоре разместят на центральной площади Владивостока. Мероприятие начнется 12 ноября в 19:00.

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