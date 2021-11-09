«Взгляд из прошлого»: Найдены фото члена экипажа Ту-4, который упал в Приморье в 1954 году

Находка удивила приморцев. Фото: aviapoisk_dfo | instagram.com

Найдены фотографии члена экипажа самолета Ту-4, который разбился в далеком 1954 году в Приморье в Яковлевском районе. Фото, пусть и не полностью, сохранилось на летной книжке. Ее прозвали «Взгляд из прошлого».

Стратегический бомбардировщик недавно обнаружила поисковое объединение «АвиаПоиск». Все, что осталось от самолета, увязло в приморских болотах. Там же были найдены останки членов экипажа и их атрибуты. О находках стало известно в Инстаграме объединения.

— Это непередаваемое ощущение, когда можно лицезреть лица погибших воинов, которых мы только что подняли! А главное — увидеть их не на семейных фото, а в их личных документах, — рассказали в «АвиаПоиске».

Судя по комментариям к постам поискового объедения, находки удивили приморцев и подогрели их интерес к поиску чего-то необычного, старинного или исторического.

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