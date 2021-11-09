В городе Большой Камень почти закончили строительство школы на 600 мест

Горожане ждут школу уже довольно долго. Фото: пресс-служба правительства Приморья.

В Приморском крае в городе Большой Камень практически завершили строительные работы новой школы, которая рассчитана на 600 мест. На объекте по-прежнему работают 90 строителей и 10 единиц техники.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко посетил стройплощадку. По его словам, скорость работы строителей на достаточно высоком уровне, и откос от графика значительно сократился.

Губернатор Олег Кожемяко считает город перспективным для проживания. Фото: пресс-служба правительства Приморья.

— Горожане давно уже ждут данное учебное заведение. Ранее построили поликлинку. Сейчас идет активная застройка жильем. Все эти аспекты делают город Большой Камень привлекательным и перспективным для того, чтобы здесь жить, — прокомментировал Олег Кожемяко.

Министр строительства Приморья Виталий Блоцкий заявил, что работы по благоустройству земли у школы закончатся в ноябре. Вместе с этими работами строители занимаются отделкой здания изнутри, а также заканчивают работать над фасадом.

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