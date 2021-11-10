Во Владивостоке в центре города ДТП заблокировало движение

Фото: предоставлено КП

Во Владивостоке произошло ДТП в центре города. Легковой автомобиль встал посреди дороги из-за аварии на Светланской, в районе улицы Лазо.

Фотографии с места событий КП предоставили очевидцы. Как видно на снимке, у автомобиля разбит бампер. Предположительно, водитель не выдержал безопасную дистанцию при движении. Авария не критична, на месте нет медиков, как и сотрудников ГИБДД. Однако ДТП в центре города может вызвать затор движения.

На 10:10 в краевой столице пробки оценивают в четыре балла. Дорога по Светланской до Лазо окрашена в красный цвет.

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