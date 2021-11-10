За минувшие сутки в Приморье заразились ковидом еще 368 человек

Из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье темп заболеваемости не сбавляет оборотов. За минувшие сутки, по данным регионального оперштаба, заразились коронавирусом еще 368 человек. За весь период пандемии зафиксировали 79 546 случаев заражения.

Одолеть болезнь смогли 378 приморцев, а за весь период выздоровели 69 959 человек.

Трое приморцев за минувшие сутки болезнь победить не смогли. За весь период пандемии в Приморье от коронавирусной инфекции скончалось уже 1300 человек.

Напомним, вакцинация населения продолжается. Всего привито уже 598 577 человек - в среднем число увеличивается на семь-восемь тысяч человек в день. При этом, заверила глава краевого минздрава Анастасия Худченко, чтобы достичь иммунитета и избежать очередных волн заболеваемости - прививать нужно в три раза больше.

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Сейчас в Приморье привито всего 32 процента, что значительно ниже, чем по России (подробнее..)

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