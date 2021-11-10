Девушка спровоцировала ДТП на Выселковой во Владивостоке, выехав на встречную

Фото: AK_VDK, dps_vl

Во Владивостоке серьезное ДТП произошло на Выселковой улице. На дороге сейчас собралась огромная пробка. Девушка двигалась на Toyota Levin и, поторопившись, выехала на встречную. Столкновение с Toytota Fielder было неизбежно.

Как сообщают в социальных сетях, где опубликовали фото с места, в аварии есть пострадавшие. Кто именно травмирован - пока неизвестно, на место прибыли аварийные комиссары. Медики на участок еще не приехали. Автомобилю виновницы ДТП нанесен серьезный ущерб - капот разбит всмятку.

В комментариях жители реагируют негативно: собрались многие очевидцы аварии, которые осуждают девушку за манеру вождения.

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