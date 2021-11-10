Глава Минздрава РФ похвалил QR-режим в Приморье

Из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Приморье вырвалось из отстающих по вакцинации населения. Этому способствовало введение новых мер против ковида - QR-коды для посещения общественных мест. За месяц в крае количество привитых выросло на более восьми процентов - с 22,5% до 31,8% жителей.

Об этом заявил Михаил Мурашко, министр здравоохранения РФ. Он рассказал, что наиболее активно темпы вакцинации увеличиваются в восьми регионах:

- Наиболее высокие удельные темпы вакцинации на сегодня отмечаем в следующих регионах: Калмыкия, Тюменская область, Пензенская, Липецкая [области], Чукотский автономный округ, Кировская [область], Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край.

Напомним, 3 ноября край поставил абсолютный рекорд - за день привились 13,5 тысячи человек. В среднем прививаются от пяти до восьми тысяч жителей. Это, впрочем, недостаточно: накануне Анастасия Худченко, глава минздрава края, заявила, что для коллективного иммунитета прививать нужно в три раза больше приморцев.

Меры, которые повысили темпы вакцинации - введение QR-кодов с информацией о прививке или перенесенном ковиде для посещения мест общепита, театров, баров, музеев, а теперь (с 10 ноября) парикмахерских, непродовольственных магазинов, гостиниц. Также непривитых до 15 ноября первым компонентом отстранят от работы.

Нарушителям грозят штрафы от 15 до 500 тысяч рублей.

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