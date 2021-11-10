Директор центра «Мой Бизнес» в Приморье ищет преемника на собственное место

Фото: instagram.com/gene_nikiforov

Приморский бизнесмен и управленец, директор приморского филиала центра «Мой Бизнес» Евгений Никифоров решил покинуть пост. Он обосновал это тем, что хочет движения вперед:

- Сам [решил уйти], по своему желанию. В какой-то момент понимаешь, что пора идти дальше. Много чего еще необходимо сделать, и новый человек с новыми идеями точно будет более полезен организации! - написал Никифоров у себя на страничке в соцсети.

В связи с этим экс-директор объявил конкурс на вакансию - на свое же место. Желающие стать генеральным директором центра могут присылать свои резюме в открытом конкурсе, подчеркнул Никифиров.

- Это очень странное ощущение – размещать вакансию на собственное место, - добавил директор. В комментариях Никифорова поддерживают и желают успехов в будущем: многие отметили вклад управленца в развитие бизнеса в Приморье.

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