После жалоб пассажиров во Владивостоке взяли под особый контроль валидаторы в транспорте

Терминалы, установленные в транспорте, постоянно проверяют. Фото: vlc.ru

С 1 ноября в столице Приморья ввели дифференцированный тариф в общественном транспорте. Благодаря этому у пассажиров появилась возможность не только самостоятельно выбирать способ оплаты, но и экономить деньги. Так как проезд дешевле по банковской карте или Единой транспортной карте, на валидаторы в транспорте резко возросла нагрузка. В первую неделю ноября специалисты управления транспорта Владивостока совместно с МБУ «Автоматизированный диспетчерский центр отлаживали работу терминалов, сейчас мониторинг продолжается в непрерывном режиме.

За терминалами безналичной оплаты следят как дистанционно с помощью электроники, так и благодаря рейдам. Специалисты проверяют все жалобы, поступившие от пассажиров. По сообщению пресс-службы мэрии города, за минувшую неделю сбоев работы валидаторов не зафиксировано.

– В соцсетях появились сообщения о том, что иногда терминалы не срабатывают, при этом не были указаны номера маршрутов и госномера автобусов. Наши службы проверили данные электронной фиксации, и впредь будут мониторить все сигналы от жителей, но в случае реального сбоя необходимо сообщить, на каком маршруте, в какое время такой случай произошел, сфотографировать госномер автобуса. Мы заинтересованы, чтобы система «безнала» работала без сбоев. Это важно, прежде всего, для пассажиров, для вывода денежных потоков из теневого оборота, для улучшения общественного транспорта в городе в целом, – сообщил глава Владивостока Константин Шестаков.

Стоит отметить, что пассажиры все чаще стали пользоваться именно картами и редко берут с собой наличку, поэтому перевозчикам не выгодно отключать или выводить из строя валидаторы. Но исключения все же бывают.

– Если случаи сбоев в работе терминалов случаются, необходимо обращаться по телефонам: 243-82-94, 240-56-05. В выходные дни: 2605-252, 236-32-52, – отметила в администрации Владивостока.

Как ранее сообщала «Комсомолка», по единой транспортной карте (ЕТК) во Владивостоке стоимость поездки составляет 30 рублей, по любой банковской – 32 рубля, за наличные – 35 рублей.

Единые транспортные карты в городе пользуются большим спросом, поэтому найти их сейчас в продаже довольно сложно. Как уверяют представители мэрии, очередная партия ЕТК поступит во Владивосток в ближайшие дни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 10 тысяч транспортных карт поступили в продажу в киоски Владивостока

С 1 ноября проезд по ним в автобусах обойдется в 30 рублей (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03