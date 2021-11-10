Владивостокцы приобрели уже более 30 тысяч транспортных карт

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Во Владивостоке с 1 ноября действует дифференцированный тариф на проезд. Минимальную цены владивостокцы могут оплатить транспортной картой (ЕТК). Стоимость составит 30 рублей, в то время как банковской картой и наличными - 32 и 35 рублей соответственно. Выпуск идет непрерывно, пока спрос не будет удовлетворен. Сейчас с ЕТК дефицит, но следующая партия уже заказана и скоро придет во Владивосток.

Как сообщили в пресс-службе администрациия Владивостока, на сегодня продали 30 тысяч карт. ЕТК продают в киосках печати и на сайте 100 sp. Из-за разницы в цене спрос мгновенно вырос. При этом дефицит по-прежнему сохраняется, отметил глава города Константин Шестаков. Очередная партия уже заказана: она поступит в ближайшие дни.

Специалисты ведут мониторинг в общественном транспорте. Мэр подчеркнул, что в сообщениях в соцсетях, где говорили о сбоях при оплате ЕТК, не указывали госномера и маршруты. Если такой случай реально произойдет - глава города попросил жителей указывать всю сопутствующую информацию. Обратиться можно по телефонам 243-82-94, 240-56-05.

Напомним, дифференцированный проезд ввели, чтобы вывести из теневого оборота поток денег в сфере общественного транспорта.

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