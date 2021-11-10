От гусеницы до лягушки-путешественницы: какие "деликатесы" находят дальневосточники в консервах

Вместе с маринованными огурчиками в комплекте шла лягушка-путешественница. Фото: instagram.com/astv_ru

Дальневосточники предупреждают друг друга о "сюрпризах", которые можно найти в банках с консервированными овощами. Жительница Приморья нашла в банке с горошком большую гусеницу. А на Сахалине и вовсе обнаружили лягушку в рассоле. Приехала она на остров через Владивосток из Вьетнама.

Жительница Сахалина опубликовала фотографии банки корнишонов, в которой помимо огурчиков плавала лягушка. Женщина не стала предъявлять претензии магазину, а написала с жалобу производителю, где ей никто не ответил. После чего заявила, что будет обращаться в Роспотребнадзор, а затем и в суд.

- Уважаемые покупатели, проверяйте каждую банку. Хорошо, что данная особь была не за этикеткой, и банку мы вскрыть не успели, - пишет женщина.

На этикетке написано, что огурцы производит вьетнамская компания, импортер – индивидуальный производитель из Владивостока. Получается, на Сахалине оказалась лягушка-иностранка. Производитель заявляет, что продукция изготовлена по специальной рецептуре, с применением только натуральных ингредиентов. Как отмечает жительница Сахалина, не без доли сарказма, конечно, в данном факте она не сомневается.

А вот в Приморье в банке с горошком нашли гусеницу внушительных размеров. В каком магазине купили такой деликатес, женщина не уточнила. Несмотря на то, что ситуация не самая хорошая, в комментариях уже собралось много шуток по этому поводу.

- Готовый гарнир, еще и с мясом.

- Так это же протеиновые добавки!

- Объелась горошка бедная.

В банке с горошком оказалась гусеница. Фото: instagram.com/bknovosti

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