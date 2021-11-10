Домик у моря: многодетные семьи Владивостока могут бесплатно получить участок на Песчаном

Многодетным семьям предлагают землю под индивидуальное строительство. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Администрация Владивостока предлагает участки в селе Береговое для семей с тремя и более детьми. Благодаря краевому закону у горожан есть возможность получить землю для индивидуального жилищного строительства бесплатно.

Село Береговое расположено на полуострове Песчаный, оно относится к Фрунзенскому району Владивостока. Добраться можно на пароме или катере. Многие жители города приезжают сюда в летний период, чтобы насладиться отдыхом на побережье. Постоянно на полуострове проживает чуть больше 400 человек.

Среди тех, кто уже строит планы по обустройству гнездышка в Береговом – семья Дмитрия Юхманова.

– Нам посчастливилось получить здесь земельный участок площадью 10 соток. В будущем хотелось бы построить для семьи здесь дом, а на придомовом участке разбить огород, – отметил Дмитрий.

В ближайшее время семья планирует построить дом. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

Специалисты администрации Владивостока считают, что многие жители города мечтают хотя бы в летний период сменить суету на размеренный отдых у моря. Помимо релакса на побережье и сельскохозяйственной деятельности на полуострове есть довольно рыбные места. Бухта мелководная, здесь водится навага, корюшка, сельдь, камбала, пеленгас и красноперка. Рыбалка в этих местах круглогодичная. Словом, желающим переехать здесь есть чем себя занять и есть чему удивиться. Например, прогуливаясь по побережью можно встретить лошадей, фазанов или других обитателей фауны.

На полуострове можно встретить лошадей. Фото: Анастасия Котлярова, администрация Владивостока.

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