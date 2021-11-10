Во Владивостоке грузовик с бетонными столбами разгромил три машины

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Во Владивостоке из-за нетипичной аварии в районе дома на Окатовой, 14, придется поработать страховщикам. Грузовик, перевозящий бетонные столбы, съехал на несколько припаркованных автомобилей. Легковушки оказались сплющены столбами, одна из машин, Honda Fit, вообще не подлежит восстановлению - она разбита вдребезги.

Как сообщили в социальных сетях, где опубликовали видео с места событий, водитель не смог включить передачу КПП. Из-за столкновения пострадали еще два автомобиля, стоящие рядом - Subaru и Nissan Juke.

Пострадавших в инциденте нет, внутри автомобилей никого нет. Приморцы в комментариях переживают за водителя большегруза: очевидно, владельцы разбитых машин не будут в восторге.

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