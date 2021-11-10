440 квартир для учителей, врачей, и других работников бюджетной сферы строят в Находке

В Находке строят дома для бюджетников. Фото: Диана Шарафулисламова.

В приморском городе Находка полным ходом идет строительство двух многоэтажек на улице Дальняя. В рамках программы государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы сюда планируется заселить работников бюджетной сферы. Квартиры в новостройках получат учителя, врачи, полицейские, специалисты в сфере ЖКХ и другие.

По окончанию строительства в высотки смогут заехать 440 семей. На объекте сейчас занято больше 100 рабочих. Строительство во время рабочей поездки проинспектировал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

На данный момент подрядчик – компания «ВИВА» завершает возведение блочно-монолитных каркасов двух зданий, прокладывает коммунальные сети.

Как отметил глава края, арендное жилье возводится и в других муниципалитетах Приморья. При этом Олег Кожемяко назвал эту работу одним из главных условий улучшения демографии в регионе. Заверив, что программа по строительству арендного жилья будет расширяться.

– Арендное жилье – эффективный способ привлечения людей в край, в важные отрасли экономики и социальной сферы. Приобретая такие квартиры, люди получают стимул жить и работать в Приморье, – заявил губернатор.

Ход строительных работ проверил губернатор Приморья. Фото: Диана Шарафулисламова.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в сентябре больше 100 арендных квартир получили бюджетники в микрорайоне Радужный в Уссурийске. Вторую очередь микрорайона планируется сдать в конце года. Также в этом году новоселье смогли справить учителя, врачи и другие работники бюджетной сферы во Владивостоке. На Спиридонова, 11, им предоставлено 72 квартиры.

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