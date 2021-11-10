Во Владивостоке мужчина сбил собаку и оставил ее умирать на руках у мальчика

По словам мамы мальчика, он гулял с собакой у придомовой дороги Фото: "КП" Архив

Жительница Владивостока рассказала об ужасном инциденте, который произошел в ее семье. Ее сын вышел на прогулку с собакой, по словам мамы мальчика, он гулял вдоль придомовой дороги, когда в их сторону двинулся автомобиль. Водитель не заметил миниатюрную собачку и переехал ее.

Как так вышло, что питомец оказался под колесами, сказать сложно. Возможно, мальчик не досмотрел за ним, а может любопытный зверек сорвался с поводка. Но после этого собаку было уже не спасти, она умерла прямо на глазах у своего маленького хозяина. Мужчина не стал выходить из автомобиля и уехал с места происшествия, оставив ребенка в истерике.

- Если вы мужчина, вам должно быть стыдно за свой поступок! Мало того, что вы не убедились в безопасности на придомовой дороге, так даже не вышли к ребенку! У него сейчас сильнейшая травма, вы убили его любимого питомца, оставив его один на один с мертвой собакой. Пусть вам будет стыдно и все вернется кармой. Позор вам, - делится мама мальчика.

В комментариях под постом в соцсетях женщина также пишет, что не просит никого жалеть, увы, питомца не вернешь, но ей хотелось бы призвать того, кто это сделал, к совести.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03