ЦУР Приморья помог фонду «Умка» в опеке над безнадзорными псами

Фото: фонд «Умка»

Безнадзорные животные на улицах - головная боль приморской столицы. В адрес глав края и города регулярно поступают жалобы от жителей. На проблему обратили внимание сотрудники Центра управления регионом, которые регулярно фиксируют обращения по поводу бродячих животных в соцсети.

ЦУР оказал материальную и информационную поддержку «Умке» - более того, сотрудники Центра также познакомились с обитателями фонда. Питомцам подарили лакомства и внимание.

У фонда и ЦУР края появился совместный проект «Хочу домой». Он поможет осветить проблему бездомных животных и найти зверушкам новых хозяев - в Инстаграмме (@tsur_25) и ВК каждое воскресенье будут публиковать объявления с друзьями нашими меньшими, которые хотят обрести добрых хозяев. Первой гостьей рубрики станет очаровательная собака по кличке Юлька, которая покорит сердце любого.

Фото: фонд «Умка»

Как сообщила глава «Умки» Екатерина Кириллова, фонд в основном существует за счет частных пожертвований. В последние два года фонд получает субсидии и гранты.

Постепенно проблеме предлагают все больше решений. В следующем году из краевого бюджета на строительство приютов для безнадзорных животных направят 150 миллионов рублей муниципальным образованиям края.

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