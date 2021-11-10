Красивый перевал в Приморье постепенно превращается в опасное место

Фото: instagram.com/ylianaa.gr

В Приморье вовсю идет переход из осени в зиму. Первый (хоть и небольшой) снежок выпал во Владивостоке 9 ноября, припорошило и Уссурийск, а другие крупные города края, такие как Находка и Партизанск, оказались во власти зимней стихии 10 числа. В некоторых районах региона, на континенте, снег уже давно пришел. Но, конечно, особенно страдают перевалы – при низких температурах любые осадки делают наклонные дороги скользкими и опасными для поездок на машинах.

Фото: instagram.com/ylianaa.gr

– Мы были на перевале в Лазовском районе рано утром и на самом перевале был снег. Дорога влажная, скользкая. Внизу снега уже не было, – рассказала Ульяна.

Девушка добавила, что дорога в сторону Парка Драконов давно требует ремонта, местами там грунтовка.

Фото: instagram.com/ylianaa.gr

Кстати говоря, это – еще не самая страшная картина. Один из самых крутых перевалов – Американский в Находке. Выпавший днем в среду снег позволил отметить первый в этом году «день жестянщика».

Фото: instagram.com/ylianaa.gr

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