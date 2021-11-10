В Приморье раздали автомобили и айпады за прививку от коронавируса

Двоих победителей сняли с конкурса. Фото: пресс-служба правительства Приморского края.

В Приморье подвели итоги конкурса, участникам которого дали возможность выиграть автомобили, айпады, наушники и сертификаты. Об этом сообщили в правительстве края. Главное условие конкурса — поставить прививку от коронавируса.

Но и тут не обошлось без казусов. При подведении итогов выяснилось, что двое победителей не выполнили по 1 условию конкурса, поэтому их сняли с участия. Их места заняли те, кто был на позиции ниже.

— Участников под номерами 38072 и 30739 заменили на следующих из-за невыполненных условий конкурса. Победителями вместо них стали участники под номерами 38073 и 30780, — сказали специалисты.

Напомним, что в конкурсе могли принять участие те, кто поставил себе вакцину от коронавируса до 25 октября 2021 года. Все призы были предоставлены спонсорами конкурса.

Списки победителей

4 сертификата на приобретение легкового автомобиля получили участники под номерами:

786, 40433, 7850 и 19830

По айпаду получили:

1142, 27598, 801 и 29357

Две пары беспроводных наушников inPods 12 достались:

36465 и 4551

10 сертификатов номиналом 3 тысячи рублей от торговой сети «Самбери» получили:

15535, 18044, 1340, 16404, 42382, 5586, 17736, 12347, 43248, 15048

25 сертификатов номиналом 4 тысячи рублей от торговой сети «Реми» получили участники под номерами:

1238, 44807, 27262, 21545, 13676, 34640, 2488, 28590, 30515, 17304, 8251, 45607, 30740, 40202, 20989, 44007, 34890, 24586, 21811, 14822, 28862, 31219, 21954, 37692, 7383

15 пригласительных билетов на посещение всех экспозиций исторического парка «Россия — Моя история» на двух человек достались:

12983, 44427, 22639, 5655, 5309, 29796, 44213, 27559, 5438, 34026, 28594, 38998, 39643, 13918, 30853

10 сертификатов номиналом 3 тысячи рублей на ужин в ресторане «Токио» получили участники под номерами:

4375, 9682, 30066, 38335, 19131, 1913, 31126, 15491, 33188, 21199

10 сертификатов номиналом 3 тысячи рублей на ужин в ресторане «Супра» достались:

32502, 38073, 19463, 37281, 18964, 19948, 36826, 21294, 10540, 1488