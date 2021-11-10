Во Владивостоке рядом с «Фетисов Ареной» около 8 автомобилей попали в аварию, погибла женщина

Городские автолюбители гадают, что могло привезти к массовой аварии. Фото: dps_vl " instagram.com

Во Владивостоке неподалеку от «Фетисов Арены» произошло сразу 3 аварии, в которые попали около 8 автомобилей. В результате одного из ДТП погибла женщина.

По информации очевидцев, женщина перебегала проезжую часть в неположенном месте. Ее сбил микроавтобус Mitsubishi Delica. От полученных травм она скончалась до приезда бригады скорой помощи.

— ДТП возле «Фетисов Арены». Капец тут машин собралось. Не знаю, как давно они стоят тут, — комментирует аварию проезжающий мимо автолюбитель.

Автолюбители Владивостока негодуют, от чего могло произойти столько аварий на одном участке, поскольку гололеда на улице Маяковского нет.

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