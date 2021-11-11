В Приморье 10 ноября снег и гололедица

Дороги края обрабатывают реагентом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье сегодня, 11 ноября, продолжается похолодание. Погоду диктует тыл антициклона. Продолжится появления гололеда. Местами по краю пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура составит от нуля до +5 градусов тепла.

Во Владивостоке облачно, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура колеблется от +2 до +4 градусов.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +2...+4 градусов. В Находке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха от +3 до +5°C.

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