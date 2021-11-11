Дальневосточникам разрешили выловить 3 тысячи белух, моржей и тюленей

Белухи на Русском острове. Из архива КП Фото: Игорь НОВИКОВ

Более чем 3,4 тысячи млекопитающих из акваторий Дальнего Востока могут выловить жители региона в 2022 году. Речь идет о 1905 морских котиках, 1492 моржах, 30 белухах. Последних, к слову, в марте 2021 года запретили к добыче.

Приказ утвержден Минсельхозом России. В реестре ведомства его нет, однако документ опубликовал портал FishNews. Текст утверждает общий допустимый улов водных биологических ресурсов (ОДУ) на 2022 год. Приведены данные по крабам, минтаю, трепангу - с ними соседствуют морские млекопитающие. Отлов разрешен для разных видов рыболовства и промысла, количество также варьируется от региона и зоны биоресурсов.

Моржей можно выловить в Беринговом, Чукотском море. Белух и морских Котиков - на острове Беринга и также в Чукотском море. В тексте указано, что ОДУ разработан, исходя из положительных данных последних экологических экспертиз. При этом на сайте ВНИРО и открытых источниках Росрыболовства и ведомств корреспондентам не удалось найти таких данных.

Согласно информации Vl.ru, квота отлова белух утверждена для северных коренных народов. Это подтвердили в Росрыболовстве.

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