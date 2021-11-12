Перекрытие Алеутской обернулось транспортным коллапсом во Владивостоке

На центральных улицах города начались пробки из-за перекрытия. Фото: Милана СОКОЛ

Во Владивостоке 12 ноября перекрыли часть дороги на улице Алеутская. Из-за ремонтных работ на теплотрассе для движения осталась только одна полоса. Естественно, что на оживленном участке и на всех смежных улицах образовался транспортный коллапс.

Речь идет о ремонте теплотрассы в районе дома №28 на Алеутской. Специалисты экстренно начали работы, чтобы подключить к теплу семь домов. По сообщению пресс-службы администрация города, для движения машин и автобусов осталась крайняя левая полоса по направлению к железнодорожному вокзалу.

Согласно сервису«Яндекс.Карты», пробка в направлении центра собралась от Покровского парка. Скованы заторами Семеновская и Западная.

Пробки наблюдаются на нескольких улицах. Фото: Яндекс. Карты

Специалисты обещать закончить работы за три дня. А пока местным жителям придется потерпеть временные трудности.

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