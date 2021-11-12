Перекрытие Алеутской обернулось транспортным коллапсом во Владивостоке

На центральных улицах города начались пробки из-за перекрытия.
Фото: Милана СОКОЛ
Во Владивостоке 12 ноября перекрыли часть дороги на улице Алеутская. Из-за ремонтных работ на теплотрассе для движения осталась только одна полоса. Естественно, что на оживленном участке и на всех смежных улицах образовался транспортный коллапс.
Речь идет о ремонте теплотрассы в районе дома №28 на Алеутской. Специалисты экстренно начали работы, чтобы подключить к теплу семь домов. По сообщению пресс-службы администрация города, для движения машин и автобусов осталась крайняя левая полоса по направлению к железнодорожному вокзалу.
Согласно сервису«Яндекс.Карты», пробка в направлении центра собралась от Покровского парка. Скованы заторами Семеновская и Западная.
Пробки наблюдаются на нескольких улицах.
Фото: Яндекс. Карты
Специалисты обещать закончить работы за три дня. А пока местным жителям придется потерпеть временные трудности.
ПО ТЕМЕ
Центр Владивостока экстренно перекроют 12 ноября
На Алеутской будут менять теплотрассу в течение трех дней. Не будут доступны целых три полосы (подробнее...)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03