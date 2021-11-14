Десятки домов в выходной остались без света из-за аварии во Владивостоке

Авария произошла утром 14 ноября. Фото: Алексей ФОКИН

Во Владивостоке 50 домов остались без света утром в воскресенье, 14 ноября. Причиной стала авария на сети электроснабжения МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей».

В списке тех, кому не повезло в выходной день оказались следующие дома Первореченского района:

Волгоградская ул. 7А

Гамарника ул. 5, 9, 9А, 11, 17, 19, 21, 23

Днепровская ул. 103В

Днепропетровская ул. 18

Карбышева ул. 5, 34, 44, 46, 46А, 46Б, 48, 50, 50/1, 50/2, 52, 54

Постышева ул. 49

Толбухина ул. 2

Ульяновская ул. 4, 4А, 6, 8, 10/3, 12/2, 12/3, 12/1

Шошина ул. 9, 11, 13, 15, 17, 17А, 17Б, 19, 21, 23, 25А, 31, 33, 35, 37, 39, 41

Обновление на 11:17:

В компании уже знают о происшествии. Как рассказали «КП – Владивосток» в пресс-службе, мобильная бригада уже работает. Проблему решат в течение двух, максимум четырех часов, то есть к обеду свет уже вернется в дома.

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