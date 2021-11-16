Федерация профсоюзов Приморья: от работы на предприятиях отстранили 1200 человек

Из архива КП Фото: Елена КРИВЯКИНА

В Приморье с 15 ноября действует ужесточение антиковидных мер - с этого дня в крае непривитых сотрудников отстраняют от очной работы. К проблеме прислушались профсоюзы Приморья: Федерация направит предложение продлить сроки обязательной вакцинации губернатору и главному санитарному врачу края.

По информации Федерации, на КГУП "Примтеплоэнерго" работать не могут 150 человек, в "Новошахтинском" - 113, от очной работы на приморской ГРЭС отстранили 98 человек. А на авиазаводе "Прогресс" отстранили 404 человека.

- Центр судостроения «Дальзавод» - 98 человек, ВПОПАТ-1 - 93 человека, «Приморские электрические сети» - 85 человек, ДВЗ «Звезда» - 81 человек, Артемовское ремонтно- монтажное управление - 64 человек, - добавили в пресс-службе Федерации. Уточним, что на 16 ноября от работы отстранили еще 15 учителей школ.

Подробнее о планах профсоюзов - в материале КП.

ПО ТЕМЕ:

В прививочных пунктах очереди, а людей отстраняют от работы: губернатора Приморья попросили перенести обязательную вакцинацию хотя бы на месяц

Профсоюзы обратились к Олегу Кожемяко в защиту не успевших привиться приморцев (подробнее)