За минувшие 2 дня в Приморье привились 30,4 тысячи человек

Из архива КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Ограничительные меры, введеные властями Приморья с 30 ноября, показывают эффективность. За последние двое суток привились 30 395 человек, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
В минздраве края сообщили, что к работе в пунктах вакцинации привлечены студенты, ординаторы ТГМУ и медколледжей.
- Количество заболевших коронавирусом в Приморье продолжает ежедневно расти, поскольку коллективного иммунитета не удалось достичь до эпидемиологического сезона, - добавили в пресс-службе. Глава минздрава края Анастасия Худченко добавила, что несмотря на усиление студентами медперсонал исчерпал свой ресурс.
Во Владивостоке открыли еще 2 пункта вакцинации: в кинотеатре "Владивосток" и ТРК "Калина Молл". Днем ранее развернулся новый пункт на Светланской, 38.
Напомним, за минувшие сутки обнаружили еще 415 случаев заражения. Накануне полпред Юрий Трутнев на заседании представителей ДФО сообщил, что у Приморья крайне низкие темпы вакцинации.
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