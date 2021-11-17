За минувшие 2 дня в Приморье привились 30,4 тысячи человек

Из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ограничительные меры, введеные властями Приморья с 30 ноября, показывают эффективность. За последние двое суток привились 30 395 человек, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

В минздраве края сообщили, что к работе в пунктах вакцинации привлечены студенты, ординаторы ТГМУ и медколледжей.

- Количество заболевших коронавирусом в Приморье продолжает ежедневно расти, поскольку коллективного иммунитета не удалось достичь до эпидемиологического сезона, - добавили в пресс-службе. Глава минздрава края Анастасия Худченко добавила, что несмотря на усиление студентами медперсонал исчерпал свой ресурс.

Во Владивостоке открыли еще 2 пункта вакцинации: в кинотеатре "Владивосток" и ТРК "Калина Молл". Днем ранее развернулся новый пункт на Светланской, 38.

Напомним, за минувшие сутки обнаружили еще 415 случаев заражения. Накануне полпред Юрий Трутнев на заседании представителей ДФО сообщил, что у Приморья крайне низкие темпы вакцинации.

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