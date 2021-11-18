«Ехали на день рождения к ребенку, а отметили свой» - люди чудом выжили, когда на их машину завалилась фура во Владивостоке

К счастью, в аварии никто не погиб Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Массовая авария, в которой пострадало семь автомобилей, развернулась во Владивостоке на пересечении Пушкинской и Светланской. Пострадавшие до сих пор отходят от шока, не все захотели говорить о случившемся, но некоторые все же поделились с корреспондентом «КП-Владивосток» подробностями резонансного происшествия.

- Когда летел сверху вниз, мог бы хотя бы на сигнал нажать, мы не поняли ничего, если бы не затормозил, нас бы раздавило, – поделился с журналистом участник ДТП, представившийся Максимом.

Максим ехал не один, с ним в салоне была его жена. Женщина не на шутку перепугалась, но держалась стойко, одна, когда стала рассказывать подробности, ее голос начал дрожать. Супруг тут же протянул ей платок.

- Мы ехали на день рождения от одного ребенка к другому. А, что если бы он не затормозил? Представляете, дети ждут, а мы тут… вот это был бы подарок, - рассказала супруга Максима.

К счастью для этой семьи, все обошлось и пострадала только машина. Пожарные уже смыли с проезжей части технические жидкости авто. Медики оказали необходимую помощь тем, кто обратился. Виновника аварии госпитализировали в больницу.

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