Бастрыкину доложат по уголовному делу приморского депутата Артема Самсонова

Александр Бастрыкин ждет доклада по делу Артема Самсонова. Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Владимиру Фомину доложить о ходе расследования уголовного дела депутата ЗС ПК Артема Самсонова. Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате СК РФ.

«…руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю Фомину В.В. поручено доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края, который подозревается в преступлении против половой неприкосновенности ребенка. В настоящее время следователи провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего, очные ставки, опознание. Также назначены судебные экспертизы и проводятся другие следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК», - сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», Артема Самсонова, депутата Законодательного собрания Приморского края, члена фракции КПРФ, задержали 17 ноября: СОБР остановил машину политика на трассе по дороге из Владивостока в Уссурийск, затем его доставили по месту жительства и приступили к обыску в его квартире.

Коммунисту вменяют серьезную статью - ч.4 132 УК РФ, речь в которой идет о педофилии. По версии следствия, тремя годами ранее инцидент произошел с 11-летним мальчиком. Из сообщения Следкома Приморья можно сделать вывод, что Самсонов, предположительно, показывал ребенку, как пользоваться секс-игрушкой - и за это секретарю владивостокского отделения КПРФ грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

После обысков депутата доставили в следственный отдел, где, по словам его адвоката Натальи Касиловой, состоялась очная ставка с потерпевшим, ныне уже 14-летним подростком. По словам адвоката, парень подтвердил, что Самсонов на отдыхе в 2018 году в его присутствии показал фаллоимитатор и рассказал, что с ним надо делать, а также позвал его купаться голышом. Депутат в свою очередь сказал, что такого эпизода не было, этого мальчика он видит впервые, а вот его отца узнал и даже поздоровался за руку перед очной ставкой. Оказывается, с отцом пострадавшего Самсонов ранее не раз отдыхал на Шаморе в одном палаточном лагере, рассказала адвокат.

Депутат вину не признал и уже в день задержания объявил голодовку. А к следственному отделу, где он находился, вызывали врачей.

Избрать меру пресечения удалось только со второго раза. В суд его привезли еще накануне вечером, 18 ноября, но заседание провести не удалось - Самсонову стало плохо, поднялось давление, ему вызвали скорую и доставили в терапевтическое отделение. Продолжилось заседание утром в пятницу, 19 ноября. В итоге Фрунзенский районный суд отправил Самсонова в СИЗО на два месяца.