Уровень коллективного иммунитета в Приморском крае превысил 50%

Послаблять существующие ограничения пока никто не намерен. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно данным Министерства здравоохранения Приморского края, уровень коллективного иммунитета приморцев превысил 50%. Тем не менее в ведомстве заявили, что этого все еще мало, чтобы снять ограничения.

— Для формирования коллективного иммунитета приморцев необходимо чтобы прививки поставило минимум 1200000 человек. На текущий момент из этого числа привилось только 58%, — добавили в Минздраве.

Статистика по коронавирусу за последний месяц поражает. В период с 19 октября по 19 ноября в полтора раза увеличилось количество привитых. Вместе с этим, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом среди приморцев тоже увеличилось практически вдвое. Все цифры приведены Министерством здравоохранения Приморского края.

В регионе жестче стали относиться к непривитым сотрудникам. Так, в Находке от работы отстранили 8 медиков, которые по неизвестным причинам проигнорировали требования по вакцинации. Ранее КП-Владивосток сообщала о сотнях сотрудников предприятий, которых массово начали отстранять от рабочих обязанностей с 15 ноября. Вместе с этим, администрация Владивостока сообщила, что почти все сотрудники школ поставили прививку от коронавируса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03