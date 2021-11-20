Часть дороги в центре Владивостока перекрыли из-за аварийного ремонта

Дорогу частично перекрыли в субботу. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке ведется аварийно-восстановительные работы в центре города. Из-за ремонта 20 ноября оказалась перекрыта часть дороги в районе Алеутской и Семеновской. Как удалось выяснить, ремонт ориентировочно продлится до 25 ноября.

– На данном участке проводятся аварийные работы по ремонту кабельной линии. Срок производства с 20 по 25 ноября. Во время производства работ на дороге возможно частичное ограничение движения. График согласован со всеми структурными ведомствами, – прокомментировали «КП-Владивосток» в пресс-службе администрации города.

Здесь прокладывают кабель. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, совсем недавно часть Алеутской перекрывали из-за ремонта теплотрассы. Тогда ремонтные работы привели к серьезным заторам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перекрытие Алеутской обернулось транспортным коллапсом во Владивостоке

Пробки сковали большинство улиц в центре города (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03