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Владивосток20 ноября 2021 10:55

Часть дороги в центре Владивостока перекрыли из-за аварийного ремонта

Пробок не избежать, работы продолжатся до 25 ноября
Милана СОКОЛ
Милана СОКОЛ
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Дорогу частично перекрыли в субботу.

Дорогу частично перекрыли в субботу.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке ведется аварийно-восстановительные работы в центре города. Из-за ремонта 20 ноября оказалась перекрыта часть дороги в районе Алеутской и Семеновской. Как удалось выяснить, ремонт ориентировочно продлится до 25 ноября.

– На данном участке проводятся аварийные работы по ремонту кабельной линии. Срок производства с 20 по 25 ноября. Во время производства работ на дороге возможно частичное ограничение движения. График согласован со всеми структурными ведомствами, – прокомментировали «КП-Владивосток» в пресс-службе администрации города.

Здесь прокладывают кабель.

Здесь прокладывают кабель.

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Напомним, совсем недавно часть Алеутской перекрывали из-за ремонта теплотрассы. Тогда ремонтные работы привели к серьезным заторам.

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