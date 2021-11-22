Отравивший двух собак предприниматель из Приморья отделался штрафом в 20 тысяч рублей

Кладбище домашних животных Фото: "КП" Архив

В Приморье хозяин собак не смог добиться справедливого приговора в отношении соседа. Два предпринимателя конкурируют не первый год, суд уже рассматривал их гражданские споры. Однако в этот раз сосед пошел на отчаянную меры - и отравил двух собак потерпевшего. За это ему вменяют лишь "уничтожение имущества".

О несправедливой истории сообщило сетевое издание "Золотой Мост". В поселке Горные Ключи Кировского района 57-летний индивидуальный предприниматель осужден за отравление двух собак оппонента, однако, как следует из приговора, суд вынес злоумышленнику лишь штраф в 20 тысяч рублей в качестве наказания. Хозяин питомцев сразу же обратился в полицию, видя мучительную смерть собак, и указал на возможного виновника - конкурента.

Дело рассмотрел и мировой судья, злоумышленник раскаялся. Однако менять смехотворный приговор не хотели. Хозяин собак все еще считает, что органы следствия возбудили слишком мягкое дело - по статье 167 УК РФ "уничтожение имущества", хотя виновник должен ответить по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Санкция последней подразумевает даже лишение свободы сроком от полутора года.

Убитых собак приравняли к уничтоженному имуществу. Кировский районный суд согласился с мировым судьей и все же оставил наказание - штраф в 20 тысяч рублей.

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