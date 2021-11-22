Мишаня опять зажег: полураздетый мужчина, разгуливающий в снегопад, удивил приморцев

В здоровом теле здоровый дух. Фото: принтскрин видео.

В Уссурийске во время снегопада местные жители весьма удивились, заметив на улице мужчину в одних шортах и шапке. Видеозапись быстро попала в сеть, прославив моржа в местных папбликах. Как оказалась, о закаленных похождениях Мишани, как его величают сами горожане, многие уже наслышаны.

Пока город заметает снегом и люди кутаются в теплые вещи, герой видеоролика, разгуливает по улице полураздетый. Некоторые предположили, что мужчина попросту пьян, однако более осведомленные горожане быстро опровергли эту версию.

«Мишаня опять зажигает», «Ушел пить летом, вернулся зимой»,«Да не пьет он, от слова-совсем! Закаляется! Уже не первый год. И почему, не зная кто он, вешаете ярлыки?» – высказываются пользователи сети.

Напомним, в Уссурийске за сутки выпало достаточно много снега, некоторые жители города даже пересели на снегоходы.