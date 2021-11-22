Во Владивостоке оперштаб отменил занятия в начальных классах 23 ноября из-за непогоды

Непогоду жители сравнивают с ледяным дождем 2020 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке оперативный штаб отменил занятия в начальных классах 23 ноября из-за непогоды. Об этом сообщили в городской администрации. В регионе все еще действует режим повышенной готовности.

Руководитель штаба Тарас Фищук привел данные гидрометцентре, из которых следует, что 23 ноября ожидается сильнейший ветер до 22 метров в секунду. Порывы могут достигать 27 метров.

— После сегодняшнего дождя дороги покрылись льдом. Оперштаб принял решение освободить учеников начальных классов от уроков. Это распространяется на первую и второю смены.

В Управлении по работе с Муниципальными учреждениями образования Владивостока добавили, что отмена уроков в младших классах распространяется исключительно на муниципальные учебные заведения. Директора других школ сами принимают аналогичные решения.

Напомним, что в столице Приморья накануне прошел ледяной дождь, из-за которого на дорогах образовался гололед, спровоцировавший ДТП и заторы.

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