На Дальнем Востоке откроют хирургический медицинский центр для детей

Центр могут построить в Приморском крае. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева обсудили строительство хирургического медицинского центра для детей. Об этом стало известно из поста губернатора в социальных сетях.

Детская смертность — одна из главных причин построения такого центра на Дальнем Востоке. Медицинский хаб может существенно помочь в вопросах лечения детского здоровья и сохранения жизней. Только вот нет однозначного решения, в каком именно регионе развернуть медцентр.

Чтобы решить данный вопрос, власти объявили о конкурсе, в котором смогут принять участие все регионы, входящие в ДФО. Строить детский медицинский центр будут на территории победителя. Олег Кожемяко отметил, что у Приморья есть все шансы занять первое место и разместить этот центр у себя.

— Составим все параметры на возможность открытия в Приморье межрегионального центра детской хирургии. В конкурсе регион должен будет предоставить данные о готовности оказать детскую хирургическую помощь пациентам со всего Дальнего Востока, — заявил губернатор Олег Кожемяко.

— У Дальнего Востока должен быть единый план по снижению детской смертности, оказанию медицинской помощи семьям и их детям. Нам нужен центр такой компетенции, — добавила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Она добавила, что с параллельно губернатором обсуждались вопросы расширения программы «Земский доктор» на малонаселенные пункты Приморья.

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