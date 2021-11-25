Тигры Приморья могут выходить в населенные пункты из-за чумы среди кабанов и снега

Амурский тигр - краснокнижная дикая кошка, в крае их всего 460 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Специалисты охраны тигров предупреждают жителей и готовятся к опасностям зимы. Полосатые краснокнижные кошки - амурские тигры - могут выходить к людям в этом сезоне, если снега выпадет больше 50 сантиметров в лесных массивах. Об этом сообщили в пресс-службе центра "Амурский тигр".

- Дикие кабаны, которые являются не только кормовой базой амурского тигра, но и популярным охотничьим трофеем, пострадали от африканской чумы свиней. Сложные погодные условия – ледяные дожди и многоснежье — могут ухудшить сложившуюся ситуацию еще сильнее, - сообщили специалисты центра.

Получается, добавили в "Амурском тигре", что в случае выпадения осадков (при снежном настиле больше 50 см) краснокнижные пойдут в населенные пункты. Во-первых, от травм, которые можно получить от ледяного наста на звериных тропах в подобных условиях, а во-вторых, от отсутствия пищи.

- На данный момент какого-либо увеличения встреч или выходов амурских тигров к населенным пунктам не отмечается — все в пределах ежегодной статистики. Тем не менее мы понимаем, что если погода не будет нам благоволить, то на отдельных участках ареала может произойти увеличение конфликтных ситуаций. На данный момент сотрудники охотнадзора полностью укомплектованы необходимым оборудованием для отпугивания или отлова потенциально конфликтных хищников. Главное — чтобы информация до нас доходила вовремя и оперативно. Конфликтных тигров, если мы не сможем их отпугнуть, будем отлавливать и перемещать на участки ареала, где не будет складываться критической обстановки <...>, - пояснил замминистра лесного хозяйства Приморья Алексей Суровый.

Сотрудники напомнили и об угрозе африканской чумы: дали рекомендации, как ухаживать за скотом в личных хозяйствах. При этом очаги эпидемии сложно регулировать в дикой природе: недавно, например, очередной африканской чумы нашли под Партизанском у лесных кабанов. Инфекция у людей не зафиксирована, однако ученые не отрицают, что ей могут заразиться и люди.

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