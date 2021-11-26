Новые остановки, светофор и выделенная полоса для автобусов: во Владивостоке завершается ремонт на Шилкинской

Во Владивостоке завершается благоустройство улично-дорожной сети в Ленинском районе. Фото: Анастасия Котлярова, администрация города.

Масштабное благоустройство улично-дорожной сети возле Нагорного парка, открывшегося летом, скоро завершится. На Шилкинской сейчас реконструируют подпорную стену, рядом с которой в ближайшее время смонтируют две современные остановки. Помимо этого, дорожники уже нанесли необходимую разметку на участке, обновили зоны пешеходных переходов, вскоре здесь планируется установить светофор. Весной территорию вокруг парка озеленят.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», Нагорный парк – проект компании DNS, который помогла воплотить в жизнь проектно-производственная компания Concrete Jungle. Естественно, что все согласования по благоустройству территории велись с мэрией Владивостока.

– Над проектом мы работали совместно с городской администрацией и ГИБДД, чтобы получилось оптимально правильное решение. В рамках проекта здесь организовано четырехполосное движение, пятая полоса – для общественного транспорта, – поделился Феликс Машков, архитектор и руководитель бюро Concrete Jungle.

По словам специалиста, реконструкция завершится в этом году. Сейчас рабочие трудятся над благоустройством подпорной стены рядом с парком. На противоположной стороне уже установили остановочный павильон. Правда это временный вариант, который должны заменить на современную конструкцию. Новую остановку сделают и неподалеку от входа в парк. Также из запланированных работ – установка светофора, фонарей и боллард (барьерного ограждения).

Большая часть работ уже проведена. Фото: Анастасия Котлярова, администрация города.

В самом же парке благоустройство продлится в следующем году. По проекту здесь должна появиться большая видовая площадка. В планах архитекторов сделать общественное пространство без барьеров, чтобы побывать в парке и насладиться видами смогли без чьей-то помощи даже люди с ограниченными возможностями здоровья.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03