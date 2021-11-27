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Владивосток27 ноября 2021 0:17

В Приморье субботний выходной 27 ноября будет ветреным и холодным – до пяти градусов мороза

В некоторых городах региона на дорогах гололедица
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Анна СОБОЛЬ.

Фото: Анна СОБОЛЬ.

В субботу, 27 ноября, Приморский край окажется на гребне антициклона. По данным синоптиков, существенных осадков в регионе сегодня ждать не стоит, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, а воздух прогреется до трех градусов со знаком плюс. Минимальная отметка может достигнуть пяти градусов ниже ноля.

В дальневосточной столице переменная облачность, без осадков. Умеренный ветер с северо-запада усилится в течение дня. Температура воздуха от 0 до -2 градусов.

В соседнем Уссурийске тоже без осадков, однако на дороге местами гололедица. Ветер западный и северо-западный, температура воздуха чуть выше – до одного градуса тепла.

В Находке переменная облачность, осадков не ожидается. Северо-западный ветер в течение дня лишь усилится. Однакое температура здесь сегодня на порядок выше, чем в других городах - +2...+4°C.

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