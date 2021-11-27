Карма в действии. Серьезная авария произошла в Приморье

Фото: скриншот из видео, instagram.com/nakhodka_virtual/

Утро субботу началось для двух автомобилистов неудачно. Один из водителей грубо нарушил Правила дорожного движения и создал аварийную ситуацию. Момент ДТП попал на городскую камеру наблюдения.

Инцидент произошел в городе Находка, в районе памятника, посвященного победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Начнем с того, что водитель микроавтобуса, выезжая от «Вечного огня», грубо нарушил ПДД: автомобиль при выезде пересек две сплошные линии. То, что происходило дальше, и вовсе не поддается объяснениям. Рулевой иномарки проехал несколько сотен метров и решил снова вернуться к памятнику. При этом автомобилист решил повернуть налево даже не перестраиваясь в левую полосу , с правой стороны.

Отметим, что там точно также были нарисованы две сплошные, запрещающие поворот налево с этой полосы движения. Момент нарушения и самого ДТП зафиксировала городская камера наблюдения.

В этот момент по трассе уже двигался другой автолюбитель, который ну никак не ожидал подобного маневра. Судя по всему, когда водитель микроавтобуса стал поворачивать, второй участник движения уже не смог сбросить скорость. В результате чего произошло мощное столкновение двух авто. Микроавтобус от удара даже не смог устоять на колесах и буквально завалился набок.

Авто получили серьезные механические повреждения. О пострадавших людях пока не сообщается. На место прибыла бригада скорой помощи.

Теперь разбираться в случившемся придется сотрудникам ГИБДД.

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