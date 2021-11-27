Приморец решил угнать свой бывший автомобиль у мужчины, с которым обменялся машинами

Фото: пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В Уссурийске полицейские задержали подозреваемых в хищении автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

В одну из дежурных частей по городу обратился местный житель. Мужчина сообщил, что припарковал свой авто марки Nissan Liberty возле дома по улице Ленина. Чуть позже транспорта на месте не оказалось. Своего «железного коня» потерпевший оценил в 280 тысяч рублей.

Специалисты оперативно взялись за дело и выехали на место происшествия. Там они опросили всех, кто бы мог дать хоть какую-то информацию, а также изъяли записи с камер наружного наблюдения. После просмотра стало ясно, что угонщик проник в машину путем подбора ключей.

В ходе оперативных мероприятий появился и подозреваемый – житель Дальнереченска. Он и владелец авто несколько месяцев назад заключили сделку по обмену автомобилями. 25-летний ранее уже судимый парень и его 29-летняя спутница жизни чуть позже, в отделении полиции, признались в хищении чужого авто.

По их версии, в августе 2021 года подозреваемый обменял тогда еще свой авто марки Nissan Liberty на машину заявителя. Чуть позже выяснилось, что поменянный авто поставить на учет не удастся – заменены номерные агрегаты. Бывший хозяин машины на звонки не отвечал и просто игнорировал любые контакты. Тогда «счастливый» владелец новой машины решился на крайние меры.

Супруги решили восстановить документы на ранее принадлежавший им автомобиль Nissan Liberty. У них оказался второй комплект ключей, которым они и воспользовались, чтобы угнать машину.

Следственное подразделение отдела МВД России по Уссурийску возбудило уголовное дело по факту кражи, совершенной в крупном размере. Теперь подозреваемый может лишиться свободы на срок до шести лет, а также заплатить и штраф. Похищенный автомобиль, кстати, вернули законному владельцу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03