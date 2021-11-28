Воскресенье, 28 ноября, порадует Приморье теплой погодой

В регионе сегодня без осадков. Фото: София МИХАЙЛОВА

В воскресенье, 28 ноября, Приморье снова кажется на гребне антициклона. В регионе сегодня без осадков, ветер умеренный западный и юго-западный. Температура воздуха -8... +7°С. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице переменная облачность,умеренный западный и юго-западный ветр к концу дня станет сильным. Воздух сегодня прогреется до четырех градусов тепла.

В соседнем Уссурийске ветер сегодня возьмет направление с юга, осадков не ожидается. Температура воздуха +3...+5°C.

В Находке также без осадков, ветер умеренный, а температура воздуха – до семи градусов со знаком плюс.

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