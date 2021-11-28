Житель Владивостока обнаружил в мусорном контейнере булки хлеба и пирожки

Фото: instagram.com/dpscontrol_125rus/

В социальных сетях появилось видео, автор которого буквально шокирован увиденным. Мужчина снял на камеру хлебобулочные изделия, которые кто-то выбросил в мусорный контейнер.

Сообщается, что съемка проходила на улице Сафонова. Мужчина, судя по всему, проходивший мимо, издалека приметил мусорные баки с хлебобулочными изделиями. Увиденное шокировало приморца и он, возмущаясь, решил заснять все на видео.

Однако автор ролика утверждает, что к делу причастна пекарня, расположенная неподалеку. Доподлинно, к слову, неизвестно, кому принадлежат булки хлеба и пирожки, выброшенные в мусорку.

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