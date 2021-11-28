Губернатор Приморья опубликовал ко Дню матери фото из семейного архива

Фото: instagram.com/kozhemiako.oleg/

Глава Приморского края на своей странице в «Инстаграм» опубликовал фото из семейного архива. Так Олег Кожемяко поздравил приморцев с Днем матери.

На снимке, опубликованном в профиле, жена губернатора Ирина вместе с сыном Никитой. Фотография была сделана в 2013 году.

- Нет для детей никого дороже мамы. На фотографии встреча Никиты из армии, 2013 год. С Днём Матери! – подписал фотокарточку Олег Николаевич.

Традиционно в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. К празднику Приморскстат подготовил и опубликовал весьма занимательную статистику, касающуюся прекрасной половины Приморского края.

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