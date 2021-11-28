Бабуля из 90-х. Автоледи создала проблемы автомобилистам, выезжавшим из двора дома во Владивостоке

Фото: предоставлено читателем «КП».

Автомобильный коллапс произошел в воскресенье, 28 ноября, в одном из дворов во Владивостоке. Причиной затора стала бабушка за рулем иномарки. Подробности в материале «Комсомольской правды».

Инцидент случился во дворе жилого дома по улице Красного Знамени, 104. Из-за того, что пенсионерка за рулем белого авто не захотела сдать буквально 10 метров назад, «колом» встал весь двор. Упертая автоледи была настроена решительно и никого не выпускала.

Стоит отметить, что в результате во дворе скопились порядка семи машин. Им выехать задним ходом было куда сложнее: и дистанция длиннее, и мешали припаркованные у дома машины. Но старушка была непреклонна.

В конечном итоге, простояв около получаса в одном и том же положении, оппоненты бабули сдались и решили корячиться, но освобождать дорогу. Автомобилистка добилась своего и проехала по расчищенному пути.

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