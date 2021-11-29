В Приморских электрических сетях на электроподстанции «Бурная» прошла экскурсия для студентов

Фото: АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) совместно с преподавателями Дальневосточного федерального университета организовали экскурсию на электроподстанцию 110 кВ «Бурная» для студентов магистратуры.

Основной целью таких экскурсий является приобщение студентов и выпускников профильных направлений к профессии энергетика. Будущим специалистам на практике показывают процесс работы подстанции и электрооборудования, разбирают интересующие технические вопросы.

– Такие экскурсии мне, как студенту энергетического направления, безусловно, интересны. Ведь профессию энергетика я выбрал не случайно. Мой отец работает в хабаровском филиале ДРСК диспетчером сетевого района, мама – техником, мой дед тоже был энергетиком и всю жизнь работал в этой сфере. Поэтому компанию ДРСК я, конечно, рассматриваю как потенциальное место для трудоустройства, – поделился своими впечатлениями студент 2 курса магистратуры ДВФУ Евгений Козило.

Фото: АО «ДРСК»

Подстанция 110 кВ «Бурная» выбрана для экскурсии не случайно - она оснащена самым современным энергооборудованием, устройствами релейной защиты, системами связи, автоматическим контролем и учетом электроэнергии. Это первая во Владивостоке современная подстанция закрытого типа, построенная в 2012 году.

Такие встречи со школьниками и студентами энергетики ДРСК проводят регулярно. Многие из студентов в последствии приходят на практику в компанию с возможностью последующего трудоустройства. Так, в следующем году специалисты Приморских электрических сетей планируют провести экскурсии и на другие значимые и интересные энергообъекты филиала.