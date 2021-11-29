Приморцев пугают блуждающим по улицам волком

Люди сомневаются в чистокровности хищника, но все равно боятся. Фото: instagram.com/nadega.inform

В социальных сетях появилась информация, что жители села Прохладное встретились с волком на улице Овражная. Фотографии хищника бурно обсуждают в местных пабликах и просят хозяина забрать своего необычного питомца домой.

В комментариях под снимками животного нашлись люди, которые уверяют, что хищник на самом деле очень дружелюбный и у него есть владелец. Жители села гадают волк ли это вообще, в чистокровности животного многие сомневаются. Но есть и те, кто уверены, что это самый настоящий Канадский волк, который просто привык к жизни с человеком.

Снимки прокомментировала девушка, которая говорит, что это она сфотографировала хищника.

- Моё фото! Этого волка, я встретила на пути к родителям, когда шла с ребёнком! На перекрёстке за домом ул. Зелёная, 7. Если у этого зверя есть хозяин, то почему он гуляет самовольно? Животное не агрессивное, подходил к нам близко. Животное голодное, видать просил еды, - пишет Кожирева Ксения.

Очевидцы пишут, что необычный питомец гулял долгое время вдоль улиц, а потом ушел в неизвестном направлении. Встретить волка – редкость в Приморье, особенно на жилых улочках. А вот амурский тигр уже не раз в этом году попадался на глаза людям. И чаще всего полосатые кошки показывали полнейшее безразличие, к людям, но не всегда.

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