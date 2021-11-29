Во Владивостоке с опережением срока ликвидировали провал на Борисенко

Проезд планируют открыть вечером 29 ноября. Фото: vlc.ru

Во Владивостоке на Борисенко, 2, завершился аварийный ремонт ливневого коллектора, из-за которого образовался провал. Работы планировалось закончить 6 декабря, но благодаря привлечению дополнительных сил подрядчиком и круглосуточному графику, движение откроют уже в понедельник вечером. По сообщению пресс-службы администрации города, в ближайшее время на участке уложат новый асфальт.

Напомним, дорогу, ведущую со Спортивной в направлении мыса Чуркин, пришлось перекрыть 27 ноября. Для того, чтобы устранить провал дорожного полотна и починить коллектор, сначала необходимо было полностью переложить трубы на всю ширину проезжей части. Чтобы разгрузить транспортные заторы, на работу на участке приступило максимальное количество сотрудников и техники подрядной организации «Инвест Строй Торг».

– Из-за повреждения коллектора на дороге ранее образовался провал. В ночь на субботу подрядчики приступили к работам. Изначально планировалось, что работы будут завершены 6 декабря, но компания смогла привлечь дополнительные силы, работала не только днём, но и ночью. В результате ремонт коллектора на сегодняшнее утро уже завершен. Проведена обратная засыпка, и в течение сегодняшнего дня будет произведено асфальтирование дороги в месте производства работ, – отметил Алексей Денисов, главный специалист управления дорог и благоустройства.

Сейчас специалисты занимаются восстановлением дорожного полотна. Проезд планируется открыть уже сегодня. Стоит отметить, что сразу же изменится схема движения на соседней улице 40 лет ВЛКСМ. На время ремонта здесь от пересечения с 50 лет ВЛКСМ до Вилкова вводили двухстороннее движение вместо привычного одностороннего. Помимо этого, была запрещена парковка авто по обеим сторонам дороги.