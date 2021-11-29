Выходные удались: танцы дикого кабана в Приморье попали на видео

Кабана сняла камера в лесу. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Сотрудники Центра спасения животных «Тигр», поделились занимательным видео, снятым в лесном массиве Надеждинского района Приморья. На запись попали веселые, почти танцевальные па дикого кабана.

– Выходные удались! В окрестностях Центра «Тигр» наблюдаем за тайной жизнью животных совместно с сотрудниками ООиР «Северная» и WWF, – поделились специалисты.

После зажигательного танца кабан поспешил удалиться, оставив массу вопросов у зрителей из соцсетей.

«Что делает Пумба без Тимона?», «Самку почуял или другая причина радости? Или может просто первый снег и душа летит», «Следы запутывает?», – интересуются подписчики в соцсети.

Стоит отметит, что на кадрах – взрослый кабан, судя по загривку – самец или как еще их называют – секач. У кабанов довольно массивная шея, в которой накапливается жир, поэтому часто они разворачиваются всем корпусом, чтобы оглядеться по сторонам. Не исключено, что на видео животное, как раз осматривалось.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03