"Тебе место в аду": предостережение приморца для собачников взбудоражило сеть

Из архива КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В социальных сетях Надеждинского района Приморья (@nadega.inform) неравнодушный житель опубликовал предостерегающее послание. Он призвал владельцев собак строже следить за питомцами: в одном из сел района активизировались догхантеры. Это люди, которые из-за ненависти к безнадзорным собакам применяют радикальные методы - например, идут на отравление псов.

- Здравствуйте, жители села Прохладное! Хочу предостеречь всех, у кого есть животные, и они прогуливаются по поселку. Будьте осторожны! Кто-то раскидывает отраву для собак, - написал автор публикации, добавив, что для того, кто убивает питомцев и бездомных животных - готовится отдельное место в аду.

В комментариях разгорелась дискуссия. Кто-то настаивает, что проблема бездомных собак лежит на безответственных хозяевах, выкидывающих питомцев, и считает меры догхантеров жестокими. Нашлись и те, кто поддержал радикальные поступки: мол, безнадзорные псы небезопасны.

Напомним, бездомные псы - головная боль как для Приморья, так и для дальневосточной столицы. Вопрос находится на контроле властей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03