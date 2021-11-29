Вместо выпивки – искусство: ярмарка в баре состоялась во Владивостоке

Фото: Екатерина ГРЕЩУК

Первая осенняя ярмарка в гастро-барном пространстве «Кооператив» прошла 28 ноября. Творческие люди Владивостока выставили свои диковинные и оригинальные работы и провели различные творческие мастер-классы.

Ярмарка впервые проходила на барном этаже, но от этого было даже интереснее и атмосфернее. Дневная вечеринка для культурных представляла собой ярко-оформленный рынок с разными локациями, множеством творческих участников и личным ди-джеем с авторским сетом.

Фото: Екатерина ГРЕЩУК

Каждый столик был по-своему оригинален и не похож на другие. Локацию оформили творчески, как и сами изделия. А чтобы узнать информацию об участнике или просто подписаться на его работы, у каждого стола разместили QR-коды на социальные сети творца.

На ярмарке представили три направления.

Фото: Екатерина ГРЕЩУК

В центре внимания ярмарки были независимые художники, хэндмейкеры и крафтеры, ювелиры, tattoo-мастера в стиле handpoke. Участники представили свои изделия: украшения, картины, сувениры, посвященные Приморском краю, и даже творческие работы 18+.

Была и площадка с секонд-хенд вещами, где они обретали новых хозяев. Стоит заметить, что все средства пошли на благотворительность в фонд помощи.

Фото: Екатерина ГРЕЩУК

Организаторы представили и книжный уголок, где посетители обменивали свои книги на другие, которые они еще не читали, или очень хотели приобрести.

Также на культурной вечеринке проходили различного рода мастер-классы. Все желающие могли нарисовать картину или разрисовать свою одежду, сделать украшение своими руками или даже набить татуировку здесь и сейчас по символической цене. Даже корреспондент «КП – Владивосток» попробовал себя в роли художника и нарисовал легендарный мост через бухту Золотой Рог на холсте акрилом.

Фото: Екатерина ГРЕЩУК

Все на выставке – уникальное, а главное продавалось по низким ценам. Как рассказали некоторые ребята, все, что они делают, не для личной выгоды, а ради искусства и его развития в нашем городе. Добавим, что и вход на ярмарку был бесплатным.

Фото: Екатерина ГРЕЩУК

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